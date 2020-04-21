أبو شحمة: لم نقم بانتهاكات في صبراتة وصرمان.. استهدفنا بعض المواقع فاشتعلت الحرائق

أبدى أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية فيما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» التابعة لمليشيات السراج، استنكاره لما ورد في بيان البعثة الأممية عن وجود انتهاكات وقعت بحق المواطنين خلال عملية الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان وغيرهما من المدن السواحل الغربية.

وقال أبو شحمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: “لم أكن مشاركاً بنفسي في هذه العملية؛ لكنها استغرقت ساعتين، ولم يتم استهداف منازل أو مستشفيات أو ممتلكات عامة كما يردد «العدو»، تم فقط استهداف بعض المواقع العامة التي كان يخزن بها السلاح، مما أدى إلى اشتعال الحرائق”، وفقا لزعمه.

وادعى أنه خلال الهجوم تم الاشتباك بالسلاح الخفيف فقط، مع من كان يحمل السلاح من تلك «القوات المعادية» و«الجماعات السلفية»، وفيما بعد انسحبت «القوات المعادية»، متسائلاً “أين الانتهاكات التي يتحدثون عنها؟ لماذا لا يلتفتون إلى الانتهاكات التي ترتكبها «قوات حفتر»، من ضرب الأحياء المدنية بطرابلس بالقذائف وصواريخ الجراد منذ عام إلى الآن؟”، بحسب وصفه.

وتابع لماذا لم يتحدث أحد في الإعلام، أو تحدثت البعثة الأممية عن الانتهاكات التي وقعت عند دخول «قوات حفتر» إلى مدينة سرت شهر يناير الماضي؟، كانت هناك اعتقالات وسرقات وأعمال قتل حدثت. بل لماذا الصمت على محاولة «غزو العاصمة» التي توجد بها حكومة تحظى بـ«شرعية دولية»؟”.

وارتكبت المليشيات وعناصر داعش جرائم في حق الإنسانية والتي وصلت إلى التمثيل بجثث القتلى وحرق المنازل وترهيب الآمنين، خلال الهجوم الغاشم على مدينتي صبراتة وصرمان بمشاركة الطيران المسير التركي.

وقامت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” بنشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، واقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين المؤيدين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.