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أبو شحمة: لم نقم بانتهاكات في صبراتة وصرمان.. استهدفنا بعض المواقع فاشتعلت الحرائق

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى أحمد أبو شحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية فيما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» التابعة لمليشيات السراج، استنكاره لما ورد في بيان البعثة الأممية عن وجود انتهاكات وقعت بحق المواطنين خلال عملية الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان وغيرهما من المدن السواحل الغربية.

وقال أبو شحمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: “لم أكن مشاركاً بنفسي في هذه العملية؛ لكنها استغرقت ساعتين، ولم يتم استهداف منازل أو مستشفيات أو ممتلكات عامة كما يردد «العدو»، تم فقط استهداف بعض المواقع العامة التي كان يخزن بها السلاح، مما أدى إلى اشتعال الحرائق”، وفقا لزعمه.

وادعى أنه خلال الهجوم تم الاشتباك بالسلاح الخفيف فقط، مع من كان يحمل السلاح من تلك «القوات المعادية» و«الجماعات السلفية»، وفيما بعد انسحبت «القوات المعادية»، متسائلاً “أين الانتهاكات التي يتحدثون عنها؟ لماذا لا يلتفتون إلى الانتهاكات التي ترتكبها «قوات حفتر»، من ضرب الأحياء المدنية بطرابلس بالقذائف وصواريخ الجراد منذ عام إلى الآن؟”، بحسب وصفه.

وتابع لماذا لم يتحدث أحد في الإعلام، أو تحدثت البعثة الأممية عن الانتهاكات التي وقعت عند دخول «قوات حفتر» إلى مدينة سرت شهر يناير الماضي؟، كانت هناك اعتقالات وسرقات وأعمال قتل حدثت. بل لماذا الصمت على محاولة «غزو العاصمة» التي توجد بها حكومة تحظى بـ«شرعية دولية»؟”.

وارتكبت المليشيات وعناصر داعش جرائم في حق الإنسانية والتي وصلت إلى التمثيل بجثث القتلى وحرق المنازل وترهيب الآمنين، خلال الهجوم الغاشم على مدينتي صبراتة وصرمان بمشاركة الطيران المسير التركي.

وقامت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” بنشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، واقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين المؤيدين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

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أحمد أبو شحمة الهجوم على صبراتة صرمان مليشيات السراج مليشيات بركان الغضب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  •  بركان الحطب اليوم هم بندة عاكف زمان وخونة ليبيا اليوم وهي تواجه الغزو التركي أخس وأنذل وأحط من خونة ليبيا في الماضي زمن كانت ليبيا تواجه غزو ايطاليا …. فلم نسمع عن خوانة الامس أنهم قد ألقوا القبض علي مدنيين في الشارع والادعاء بانهم آسري من جيش المختار ولم يتهم خونة الأمس عمر المختار بأنه جلب مرتزقه من خارج البلاد كانوا خونه نعم لا جدال في ذلك ولا خلاف عليه ولكنهم كانوا اقل نذاله وأقل انحطاطا من خونة اليوم فمن الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم وخونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل كان هؤلاء الخونة في ذلك الوقت يتحججون بنفس الحجج التي يستعملها احفادهم اليوم وكان يطلق على المجاهدين لقب ( الفلّاقة ) زورا وبهتانا وكانو يُعتبرون خارجين عن الشرعية من وجهة نظر الاستعمار الايطالي واعوانه من الخونه ,, وبعد استشهاد عمر المختار قوى عود قوات الاستعمار واعوانها من الخونة ولم يبقى للشرفاء مكان في ليبيا حيث اصبحوا ملاحقين في كل شعبة وواد من قبل الخونة الذين هم من ابناء ليبيا ويعرفون شعابها ومخابئها جيدا.فهرب العديد من اجدادنا الشرفاء الي دول الجوار

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  • وشد ماجاك ما أستفاده انصار السراج من عمالته للاتراك
    لقد اعتدت الشرطة التركية، الاثنين، على امرأة ليبية، خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من الليبيين العالقين بتركيا أمام مقر القنصلية الليبية بإسطنبول، للمطالبة بترحيلهم وإعادتهم إلى ليبيا.وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أفراد الشرطة التركية بزيهم الرسمي يحاصرون امرأة ليبية ويعتدون عليها بالهراوات، حيث انهالوا عليها بالضرب واللكمات، في مشهد استفز الليبيين الحاضرين الذين تدخلوا لحمايتها، منددين باستخدام العنف والقوّة، وبالطريقة الهمجية التي تعاملت بها معهم قوات الأمن التركية أمام سفارة بلادهم، وهتفوا “ليبيا.. ليبيا”.
    وتجمّع عشرات الليبيين العالقين في تركيا، اليوم الاثنين، أمام مقرّ قنصلية سياله والسراج بإسطنبول، احتجاجا على عدم إجلائهم لبلادهم، وتدهور أوضاعهم المعيشية على الأراضي التركية، وعدم تجاوب موظفي السفارة مع مطالبهم

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  • عيب ياابوشخة ان يتم نفايات تركيا من دواعش وقاعدة الى ليبيا وستكونوا اول من يذبح على يديهم عمدما يرفعوا راياتهم السوداء ويدوسوا باقدامهم العلم الليبى !!!

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