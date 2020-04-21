وفاة عبد الرحيم الكيب إثر إصابته بنوبة قلبية

توفي رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد الرحيم الكيب عن عمر يناهز 70 عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية.

يشار إلى أن الكيب (1950 طرابلس، ليبيا) كان أستاذا جامعيا، ومهندسا كهربائيا، وسياسيا ليبياً، تنحدر أصوله من مدينة صبراتة وانتخبه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي كرئيس وزراء لأول “حكومة انتقالية” لليبيا بعد رحيل نظام القذافي.

وكان الكيب أستاذاً بجامعة طرابلس وشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد البترولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل أيضاً منصب وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، كما كان يعمل في جامعة كارولاينا الشمالية وبجامعة ألاباما، والجامعة الأميركية في الشارقة.