أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الإثنين تعليماته بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها منع ازدواجية التوريد والصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي، ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه ترأست اللجنة عضو لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي نجاح إبراهيم العقيلي، وضمت في عضويتها مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي، وعبدالجليل الشلوي، وجمال محمد عبدالسلام عن جهاز الإمداد الطبي، والدكتور حمد قابابو، وسالم الجبالي عن وزارة الصحة، إضافة إلى غادة مصطفى هدية عن مركز بنغازي.

وأوكل الثني لهذه اللجنة مهمة التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة لديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة، أو من جهاز الإمداد الطبي، أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

كما نصت التعليمات على أن تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أية تعاقدات بشأن هذه المطالبات، بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.

وجاء تشكيل هذه اللجنة، وفقا لما خلص إليه اجتماع رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته في مدينة بنغازي الثلاثاء الموافق 14 أبريل الجاري، مع وزير الصحة، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام مركز بنغازي الطبي، ومدير المشروعات بوزارة الصحة، إضافة إلى مدير الإدارة المالية بديوان مجلس الوزراء.