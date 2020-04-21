شرقي: نأسف للتقاعس عن تعيين خلفا لسلامه

أعرب مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي عن أسفه إزاء التقاعس عن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة مما يؤجل الحل السلمي للنزاع الدموي في البلد وما ترتب عنه من آثار وخيمة على الشعب خاصة في ظل انتشار وباء كوورنا.

وأضاف المفوض الإفريقي بحسب وكالة الأنباء الجزائرية أن التقاعس عن تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة خلفا لغسان سلامة، المستقيل منذ ما يقارب شهرين، “يطرح الكثير من التساؤلات لدى الفاعلين والمهتمين بالشأن الليبي”، متسائلا حول “ما إذا كانت الجهود المبذولة تهدف فعلا إلى إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية أم هي مجرد مساعي أنانية لتحقيق مصالح وأجندات ضيقة على حساب مصير الشعب الليبي”.

كما تأسف المسؤول الإفريقي على حالة وقف اطلاق النار في ليبيا بقوله: “للأسف الشديد، تلاشت الآمال والتوقعات التي تولدت عن مؤتمر برلين، بعد رفض الأطراف الليبية الانصياع لنداءات الأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوزا، لوقف الاقتتال وفسح المجال للتعاطي مع وباء كوفيد 19 و تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

هذا بالإضافة إلى استمرار التدخلات الأجنبية، إذ يعتقد إسماعيل شرقي أن الوضع في الأراضي الليبية اليوم “يفرض تحركا من المجتمع الدولي لوقف جميع المتورطين في الشأن الليبي”.

وعن إرسال بعثة مراقبين مشتركة مع الأمم المتحدة من أجل مراقبة سير وقف اطلاق النار قال شرقي “نحن بعيدين كل البعد عن ذلك” لافتا إلى أن “هذه الخطوة لن تتم إلا بعد توقف المعارك وتوقيع الأطراف الليبية على وقف فعلي لإطلاق النار”.