الأمم المتحدة تُعطي الليبيين “مفتاح السلام”.. وتحذّرهم

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن السلام في ليبيا يتحقق عندما يتوقف القتال حاثا الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي.

وأضاف المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي الذي يعقده عبر الفيديو أن الصراع في ليبيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية، قائلا أنه يشجع جميع الأطراف للعمل مع قيادات الأمم المتحدة الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة ستيفاني وليمز، للعودة إلى الحوار لبحث حل سياسي .

وأشار دوجاريك إلى أنه مادام القتال مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن، ولفت خلال حديثه إلى استهداف المنشآت الصحية في الحرب الدائرة ومقتل مدنيين في ليبيا إضافة للمعاناة الحاصلة في مكافحة فيروس كورونا.

وكان المتحدث قد ذكّر قبل نحو 3 أيام الأطراف الليبية بمطالبة الأمم المتحدة لوقف جميع الأعمال القتالية في ليبيا مجددا الدعوة إلى هدنة إنسانية من أجل تركيز الجهود على التعامل مع تفشي وباء كورونا في البلاد.

كما أضاف أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أفادت بأن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 64 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وتوثيقها لوقوع 131 ضحية مدنية، إضافة إلى القلق الأممي حول مصير مئات المهاجرين الذين عادوا إلى ليبيا على يد خفر السواحل هذا العام ولا يزالون في عداد المفقودين.

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