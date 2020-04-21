العيضة: الأتراك ليسوا مجرد داعمين لمليشيات الوفاق بل يقودون المعركة ضد القوات المسلحة

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً التواتي حمد العيضة إن الأتراك حاليا ليسوا مجرد داعمين لمليشيات الوفاق بل يقودون المعركة ضد القوات المسلحة.

العيضة أفاد في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين حول سيطرة المليشيات على صبراتة وصرمان بأن تلك المدن صغيرة ولم تكن فيها قوات للجيش وإنما كانت الغالبية فيها لقوات الأمن.

وأضاف عضو المؤتمر الوطني أن مدينة ترهونة مدينة كبيرة وتاريخ هذه المدينة في الجهاد الليبي يعرفه القاصي والداني في ليبيا، مضيفاً أن ترهونة هي الحاضنة المحصنة للجيش.

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