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العيضة: الأتراك ليسوا مجرد داعمين لمليشيات الوفاق بل يقودون المعركة ضد القوات المسلحة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام سابقاً التواتي حمد العيضة إن الأتراك حاليا ليسوا مجرد داعمين لمليشيات الوفاق بل يقودون المعركة ضد القوات المسلحة.

العيضة أفاد في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين حول سيطرة المليشيات على صبراتة وصرمان بأن تلك المدن صغيرة ولم تكن فيها قوات للجيش وإنما كانت الغالبية فيها لقوات الأمن.

وأضاف عضو المؤتمر الوطني أن مدينة ترهونة مدينة كبيرة وتاريخ هذه المدينة في الجهاد الليبي يعرفه القاصي والداني في ليبيا، مضيفاً أن ترهونة هي الحاضنة المحصنة للجيش.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • من الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم وخونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل

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