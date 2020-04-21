قوة عمليات أجدابيا: وحدات القوات المسلحة أجبرت الميليشيات على التراجع بمحور عين زارة

ليبيا – أعلن الجيش الوطني أمس الإثنين استهداف تجمعت لإرهابيي مجلس شورى درنة بعدد من القذائف في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش عقيلة الصابر قال إن وحدات الجيش وجهت ضربات مباشرة لنقطة ارتكاز وتجمع للمليشيات والمرتزقة أسفر عنه سقوط عدد من الإرهابيين.

الصابر وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن مفرزة المدفعية بالجيش حققت أهدافها في الأيام القليلة الماضية حيث أجبرت المليشيات على التراجع من أغلب مراصدها نتيجة الاستهداف الدقيق.

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