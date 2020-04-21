بوق القاعدة للدفاع عن الإرهابيين .. بن عثمان قصة إرهابى اخترق الجماعة الليبية المقاتلة

أخبار ليبيا 24

سعت الجماعة الليبية المقاتلة القريبة من تنظيم القاعدة الإرهابي إلى تطوير أدواتها الإعلامية منذ الإعلان عنها بشكل رسمى فى أكتوبر عام 1995 م، وذلك بعد إعلان الجماعة مسؤولياتها عن جميع العمليات التى تم تنفيذها فى ليبيا تسيعنيات القرن الماضى.

وتشكلت النواة الأولى للتنظيم على يد المدعو “على العشيبى” رفقة ثمانية أفراد آخرين عام 1982، إلا أن أجهزة الأمن الليبية لم تمهلها الكثير من الوقت، وقضت على التنظيم بمقتل أفراد التنظيم التسعة، وفى عام 1989 قام عوض الزواوى بإعادة تشكيل التنظيم إلا أن الأمن الليبى تصدى له، وبدأ الإعداد لتشكيل الجماعة الليبية المقاتلة خارج ليبيا خوفا من ملاحقة أجهزة الأمن الليبية.

ومن أبرز العناصر الإرهابية بالتنظيم، المدعو “نعمان محمد محمد عمورة عثمان” أحد أبرز الأبواق الإعلامية للجماعات المتطرفة التي تدافع عن الإرهابيين في الأراضى الليبية، ورأس حربة الدول والتنظيمات المتطرفة في اختراق الإعلام العربي والجماعات المتطرفة عبر فتح خطوط اتصال بينه وبين قادة هذه الجماعات، وسجل بن عثمان حافل بالعمليات السرية التي نفذها لصالح جهاز استخباراتي يدعم الجماعات الإسلامية بشكل قوي سياسيا وماليا وإعلاميا.

وبن عثمان من مواليد 13 مايو 1967 في طرابلس بمنطقة سوق الجمعة ساهم في القتال بأفغانستان إلى جانب “جلال الدين حقاني” وبرز كقيادي في مجلس شورى الجماعة الليبية المقاتلة، حيث كانت تتخذ من الحدود الأفغانية الباكستانية مقرًا لها والتي كان لها مجموعات تقوم بتنفيذ عمليات داخل ليبيا في تسعينيات القرن الماضي قبل أن يتم القضاء عليها من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للدولة الليبية ومن أفغانستان انتقل بن عثمان إلى السودان ومنها إلى بريطانيا سنة 1995.

واستخدمت الدول الأجنبية بن عثمان لخداع النظام الليبي السابق بقيادة القذافي وفتح خطوط اتصال مع الجماعات المتطرفة للانتقال إلى الصحراء الليبية، وبسط سلطة هذه الجماعات على حقول النفط والغاز في المدن الليبية بل والتوسط لدى قادة المليشيات والجماعات الإرهابية لتأمين تلك الحقول التي تغذي أنابيب تمتد لتغذي دول القارة العجوز.

لم تكن مشاركة “بن عثمان” في المراجعات الفكرية التي قادتها مؤسسة سيف الإسلام القذافي إلا تحركا لاختراق صفوف العناصر التي تنتمي إلى تنظيمات القاعدة والإخوان في السجون الليبية، وفتح خطوط اتصالات غير مباشرة بين هذه العناصر ودول أجنبية تدعم تيار الإسلام السياسي في العالم.

ويركز نشاط بن عثمان على تجنيد عناصر داخل ليبيا وخارجها من الشباب والفتيات لجمع المعلومات حول المسؤولين في الأراضي الليبية، فضلا عن تقاربه مع القيادات البارزة التي تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي لخدمة المشروع الذي تروج لها الدول الأوروبية في البلدان العربية.

دراسته

درس المرحلة الثانوية في مدرسة “على وريث” بطرابلس و في مدرسة على وريث كانت بدايته مع الفكر الثوري، و اللجان الثورية، في عام 1985 التحق بكلية التربية بجامعة “الفاتح”، و هناك تعرف على شخصيات مهمة و بدأ في مرحلة جديدة و خطيرة من العمل الثوري أخذت البعد الأمني في أواخر الثمانينات .

بدأت على نعمان مظاهر التدين و بدأ يتردد على بعض المساجد في منطقة قرقارش و حي الأندلس في طرابلس، حيث يقيم و حاول نسج علاقات مع عناصر الليبية المقاتلة الذين يرتادون هذه المساجد بانتظام و لكن الكثير من هؤلاء الشباب تعاملوا معه بريبة و حذر شديد و أتهمه بعضهم صراحة بأنه يتجسس عليهم لفائدة النظام خاصة، و أنه كان يتردد كذلك على مكتب مكافحة الزندقة فرع حي الأندلس سافر إلى أفغانستان مروراً بالقاهرة و إسلام أباد في أواخر عام 1989 و في أفغانستان بدأ نجم نعمان يظهر من خلال نسجه لعلاقات واسعة مع “الليبيين الأفغان” هناك و خاصة قيادات الجماعة الاسلامية المقاتلة و على رأسهم سامي الساعدي ” أبوالمنذر”، و “عبدالحكيم بالحاج “، أو “عبدالله الصادق “أمير الجماعة .

شارك نعمان في المعارك ضد النظام الشيوعي الذي كان يحكم أفغانستان بعد خروج الروس و من هذه المعارك معركة حصار (خوست) في أواخر 1991 و معركة (جارديس) في بداية 1992 مع مجموعة العرب التابعين للشيخ “جلال الدين حقاني وبعد ذلك انسحب نعمان من ساحة القتال و ركز على دوره داخل الجماعة الاسلامية المقاتلة في مقرها بمعسكر “سلمان الفارسي” بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية.

وفي عام 1994 غادر نعمان باكستان إلى السودان و في أكتوبر 1995 غادر السودان إلى لندن، حيث قدم طلب للجوء السياسي على أنه عضو في “التجمع الاسلامي” و ليس الجماعة المقاتلة و لكنه لم يحصل علي لجوء سياسي أبداً، و أنما حصل على لجوء “إنساني” بعد حوالي سبع سنوات وما بين وصوله إلى بريطانيا عام 1995، و أحداث سبتمبر في 2001 .

أسماء حركية

كان بن عثمان يتحرك متقمصا عدة أسماء حركية منها “عبدالمجيد و أبوتمامه وعمر راشد “، و كان حريصا كل الحرص أن لا يكتشف أحد اسمه الحقيقي بما في ذلك عناصر الجماعة المقاتلة أو المتعاطفين معها عرف في تلك الفترة بغلوه وتشدده وميوله التكفيري لكن بعد أحداث 11 سبتمبر2001 مباشرة تغير موقفه و تقمص دوراً جديداً وهو دور الخبير في الجماعات الإسلامية الجهادية، و ظهر باسمه الحقيقي ليدخل سوق الصحافة و الإعلام كخبير في الجماعات الإرهابية .

كان أول لقاء له مع جريدة ” المحور العربي” في ديسمبر 2001 و قدم نفسه كخبير في الشؤون الدولية و الإسلامية و خريج جامعة لندن في العلاقات الدولية .

و في عام 2002 كان المذيع “سامي حداد” يريد استضافة الإرهابي “أبوقتادة” للمشاركة في برنامج أكثر من رأي في قناة الجزيرة و لكن أبوقتادة كان له ارتباط يتعذر معه المشاركة فأقترح اسم نعمان كبديل للتحدث عن الجماعات الجهادية، و كانت تلك هي بداية العلاقة مع قناة “الجزيرة” و قام “سامي حداد” باستضافة “نعمان”عدة مرات .

تعاون نعمان مع كوسه

بداية عام 2005 ألتقى نعمان مع موسى كوسه في لندن و بالتحديد في فندق “الدورشيستر” الذي كان يقيم فيه كوسة و استمر اللقاء عدة ساعات تم فيها استعراض أوضاع المعارضة الليبية في الخارج وتصنيفاتها و المجموعات و الأشخاص الفاعلين فيها و بعد يومين تجدد اللقاء مع “كوسه” في بيت “نعمان” في حي “هارو ” شمال لندن.

توطدت علاقتهما أكثر بعد ذلك و وجد كوسة في نعمان مصدر مهم للمعلومات الخاصة عن تحرك الجماعات الجهادية في أوروبا ليس الليبيين منهم فقط و لكن العرب كذلك و خاصة الشباب الذين ينوون الذهاب للقتال في العراق .

المساهمة في المراجعات

و أصبح نعمان مهتماً جداً بهذا الجانب إلى درجة البحث عن الطرق التي يسافر بها هؤلاء الشباب إلى العراق و المحطات التي يمرون بها وعناوين بيوت الضيافة التي ينزلون فيها في سوريا قبل التسلل إلى العراق و نظرا للخدمات التي قدمها للنظام السابق ساهم في إجراء “المراجعات” التي قامت بها “الجماعة الليبية المقاتلة” والتي أدت إلى إنهائها للعمل المسلح وتقديمها الاعتذار للدولة الليبية وهو ماتبين لاحقا أنه مجرد محاولة لكسب الوقت وإخراج عناصرها من السجون لإعادة ترتيب أوراقها ظهر كمؤسس ومدير مركز كويليام للأبحاث الدولية والدراسات حول الإسلام السياسي واختار الاسم نسبة إلى “عبد الله كويليام” الذي أنشأ أول مسجد في بريطانيا والذي أقيمت فيه الصلاة أول مرة عام 1886 م، ويقع مسجد كويليام في 8 شارع بروم تيراس في مدينة ليفربول .

علاقته بالجهات الأمنية

عرفت عن بن عثمان علاقاته الوطيدة بالجهات الأمنية النافذة في بريطانيا وخاصة شبكة آم 6 كما توطدت علاقته بعدد من الدول العربية والغربية.

أعلن دعمه الكامل للجيش الوطني الليبي، وقدم نفسه على أنه مستشار لدى المشير خليفة حفتر قبل أن ينقلب عليه بعد رحلة إلى طرابلس اجتمع خلالها بعدد من قادة الميليشات .

وفي 18 فبراير 2019 طالب رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها المستشار هشام شقلوف مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بضرورة التعميم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالقبض على الإرهابي عضو الجماعة الليبية المقاتلة المدعو نعمان بن عثمان .

وجاءت هذه التعليمات عقب ظهوره على قناة ليبيا الأحرار التابعة لجماعة الإخوان المسلمين نتيجة تطاوله على القوات المسلحة وقائدها الأمر الذي يعتبر إساءة مطلقة لكافة أفراد الشعب الليبي في حربه علي الإرهاب وتحرير الجنوب الليبي من المرتزقة الأفارقة وبقايا “دواعش” .

انحطاط بالأخلاق

وتكرر ظهور بن نعمان في برامج مختلفة على القنوات الداعمة للإرهاب يتلفظ بعبارات نابية لا تمت للأخلاق والدين بصلة وبعيده عن كل المعايير الأخلاقية والإنسانية ويثار أن يتلقي مبالغ مالية طائلة من حكومة الوفاق الوطني قبل أن ينقلب عليها بالسب والشتم وعيز السبب لأنهم قطعوا عنه الأموال المتدفقة مما اضطر وزير الداخلية المفوض للإشارة له في أكثر من حديث صحفي بأنه يثير الفتنة بين أفراد الشعب الليبي.

أسرار لا تعرفها عن نعمان

أعدت مؤسسة ماعت، تقريرا بالفيديو يكشف عن تفاصيل لتحركات الإرهابي بن عثمان، وهو واحد من أخطر العناصر الإرهابية في ليبيا، ولفت التقرير أن بن عثمان، كان هارب فيما يسمى مجلس الجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي، وانتقل بين عدد من الدول .

وكشف التقرير بالتسجيلات والأدلة أنه بدعم إلى قطر، ودخل بن عثمان هو وجماعته إلى طرابلس، وارتكب العديد من العمليات الإرهابية وهو دائما يسعى بكل الطرق إلى تشويه الجيش الوطني الليبي، والعمل على محاربته، ونشره لأكاذيب وشائعات للتضليل على عملية الجيش.

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