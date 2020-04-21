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بعيو: الدمار الإخواني ثلاثي الأبعاد

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد الكاتب الصحفي محمد بعيو تيار الإخوان في ليبيا ممثلا في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان“الــدمــار الإخــوانــي ثــلاثـي الأبــعــاد جور الكبير، زيف شكشك، زور المشري” “أمّـا وقد وقعت الواقعة، وحدثت الكارثة، وسقط المواطن الليبي في قبضة المصيبة ثلاثية الأبعاد رعب الحرب، ووحشة الكورونا، وغلاء الأسعار، زِد عليها مصيبةً رابعة هي إقفال المصارف وقلة النقود، التي بدون وجودها في يد المواطن في بلادنا المتخلفة، لا وجود لغذاء ولا دواء ولا أمان في بيته الكئيب الذي صار المأوى الإجباري ليلاً ونهارا”.

وأضاف“أمّـا وقد حدث كل هذا الذي حذّرنا منه ونبهنا إليه، فهل استراح الآن وانتشى وانتصر مغتصب مصرف لـــيـبـيـــا المركزي (الصديق عمر الكبير)، وهل ينام ليله على فراشه الوثير هانئاً سعيداً قرير، في غيبة الإحساس وموت الضمير، وهل شبع من تصفيق عصابة الإخوان المحيطة به، التي عرفت مبكراً ما تنطوي عليه سريرة الرجل المريض من حقد بغيض، فأمسكت لِجامه، وأحكمت زمامه، واستعملته كما تشاء، في خيانة الوطن، وإهانة المواطنين، وتدمير الاقتصاد وإفقار العباد، وستبيعه تلك العصابة المارقة بلا ثمنٍ عمّا قريب، حين يسوقه غضب الله ودعاء المظلومين إلى بؤس الخاتمة وسوء المصير، فإخوان إبليس مثلهم كمثل الشيطان اللعين يستدرجون المغفلين الجاهلين إلى بيداء الشر القاتلة، ثم يتبرأون منهم ويتركونهم لمصيرهم الأسود”.

وتابع “أيها الليبيون الذين فرقتهم الفتن أيادي سبأ كما يقول المثل، عما قريب سيجمعكم الجوع، يوم تدركون أن أموالكم الوفيرة التي وضعتموها في خزائن مصرفكم المركزي تبددت وضاعت، بيد شخص واحد، كنا نظنه ذات لحظة تصديق غبية لما يقول {مـحافـظـاً لنا أميناً عليها}، فإذا به ليس إلا محتفظاً بها لسادته الإخوان وسدنة معبد الشيطان، يحركونها احتياطيات وأصولاً كما شاءوا وحيث شاءوا، وعندما حانت ساعة الحاجة الحقيقية إليها، دينارات تتجاوز الـ 200 مليار، وعملات صعبة وذهب تتجاوز الـ 70 مليار، أقفل عليكم المنظومات، ومنع المرتبات، وأوقف الاستيراد، وتحدى كل المطالبات والاستجداءات، وركب صهوة العناد متسلحاً بأتباعه الأوغاد، ليجوعكم ويحرمكم ويفقركم ويعرضكم للخطرين الوباء والغلاء”.

وزاد بعيو “قبل أيام خرج علينا الإخواني (خالد شكشك)، يكذب ويتمنطق، رافضاً الشروع في التدقيق والمراجعة الدولية المستقلة الشفافة، على عمليات المصرف المركزي بحجج واهية كخيوط العنكبوت، ودافعه الحقيقي في ذلك وإلى ذلك، تعليمات وأوامر صدرت من التنظيم العالمي للإخوان، أن يمنع التفتيش على حارس الكنز الذي بدده، ففي انكشاف المستور كارثة كبرى على الجماعة العصابة، التي لا مانع عندها إذا شعرت بالخطر، أن تقطع ذيلها، وتقتل عميلها، كي يذهب بأسراره معه إلى حيث لا عودة”.

وزاد بعيو “أمس خرج علينا الإخواني (خالد المشري) يقول إن لدينا مخزوناً من السلع يكفي الليبيين لثلاثة أشهر، وأُقسم بالله أنه يكذب، فليس لدينا من هذا المخزون شيء، والمشري الذي لا صفة له والذي يتدخل في ما لا يعنيه ربما لا يعرف حتى المخزون الذي في بيته من السلع والأموال، فمن أين أتته المعلومات الكاذبة عن مخزون الدولة الاستراتيجي المزعوم، ثم حتى لو كان هناك مخزون فمن أي سلع هل فقط الدقيق والزيت والطماطم والأرز والمكرونة التي لا تشكل أكثر من 10% من فاتورة استهلاك الأسرة الليبية، ثم ماذا عن الأسعار التي شاطت واستعرت أيها المشري، الذي قرر أن يبيع الحقيقة ويشتري الزور، حين انفتح السوق واضطرم المزاد، وحانت لحظة الميز بين الحق والباطل، فانحاز وحزبه ورهطه إلى الظلم الذي سيكون بإذن الله ظلمات على كل من كان ظهيراً للمجرمين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الكاتب الصحفي محمد بعيو يستحق بجدارة لقب عميد الصحافة الوطنية. والله انك انسان على درجة كبيرة من العلم وفوق ذلك انسان وطنى متجرد من نعرة الجهوية والقبلية. ولكن المحزن ان الناس الشرفاء التى تملك عقول مثلك قليلة جدأ فى ليبيا. الف تحية لك استاذ محمد على وطنيتك وعبقريتك الصحفية

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  • بالفعل انه يفضخ في الخونه الجدد الذين هم مجرد أمتداد للخونه القدامي ،،،من الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم وخونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل

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