بعيو: الدمار الإخواني ثلاثي الأبعاد

انتقد الكاتب الصحفي محمد بعيو تيار الإخوان في ليبيا ممثلا في محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان“الــدمــار الإخــوانــي ثــلاثـي الأبــعــاد جور الكبير، زيف شكشك، زور المشري” “أمّـا وقد وقعت الواقعة، وحدثت الكارثة، وسقط المواطن الليبي في قبضة المصيبة ثلاثية الأبعاد رعب الحرب، ووحشة الكورونا، وغلاء الأسعار، زِد عليها مصيبةً رابعة هي إقفال المصارف وقلة النقود، التي بدون وجودها في يد المواطن في بلادنا المتخلفة، لا وجود لغذاء ولا دواء ولا أمان في بيته الكئيب الذي صار المأوى الإجباري ليلاً ونهارا”.

وأضاف“أمّـا وقد حدث كل هذا الذي حذّرنا منه ونبهنا إليه، فهل استراح الآن وانتشى وانتصر مغتصب مصرف لـــيـبـيـــا المركزي (الصديق عمر الكبير)، وهل ينام ليله على فراشه الوثير هانئاً سعيداً قرير، في غيبة الإحساس وموت الضمير، وهل شبع من تصفيق عصابة الإخوان المحيطة به، التي عرفت مبكراً ما تنطوي عليه سريرة الرجل المريض من حقد بغيض، فأمسكت لِجامه، وأحكمت زمامه، واستعملته كما تشاء، في خيانة الوطن، وإهانة المواطنين، وتدمير الاقتصاد وإفقار العباد، وستبيعه تلك العصابة المارقة بلا ثمنٍ عمّا قريب، حين يسوقه غضب الله ودعاء المظلومين إلى بؤس الخاتمة وسوء المصير، فإخوان إبليس مثلهم كمثل الشيطان اللعين يستدرجون المغفلين الجاهلين إلى بيداء الشر القاتلة، ثم يتبرأون منهم ويتركونهم لمصيرهم الأسود”.

وتابع “أيها الليبيون الذين فرقتهم الفتن أيادي سبأ كما يقول المثل، عما قريب سيجمعكم الجوع، يوم تدركون أن أموالكم الوفيرة التي وضعتموها في خزائن مصرفكم المركزي تبددت وضاعت، بيد شخص واحد، كنا نظنه ذات لحظة تصديق غبية لما يقول {مـحافـظـاً لنا أميناً عليها}، فإذا به ليس إلا محتفظاً بها لسادته الإخوان وسدنة معبد الشيطان، يحركونها احتياطيات وأصولاً كما شاءوا وحيث شاءوا، وعندما حانت ساعة الحاجة الحقيقية إليها، دينارات تتجاوز الـ 200 مليار، وعملات صعبة وذهب تتجاوز الـ 70 مليار، أقفل عليكم المنظومات، ومنع المرتبات، وأوقف الاستيراد، وتحدى كل المطالبات والاستجداءات، وركب صهوة العناد متسلحاً بأتباعه الأوغاد، ليجوعكم ويحرمكم ويفقركم ويعرضكم للخطرين الوباء والغلاء”.

وزاد بعيو “قبل أيام خرج علينا الإخواني (خالد شكشك)، يكذب ويتمنطق، رافضاً الشروع في التدقيق والمراجعة الدولية المستقلة الشفافة، على عمليات المصرف المركزي بحجج واهية كخيوط العنكبوت، ودافعه الحقيقي في ذلك وإلى ذلك، تعليمات وأوامر صدرت من التنظيم العالمي للإخوان، أن يمنع التفتيش على حارس الكنز الذي بدده، ففي انكشاف المستور كارثة كبرى على الجماعة العصابة، التي لا مانع عندها إذا شعرت بالخطر، أن تقطع ذيلها، وتقتل عميلها، كي يذهب بأسراره معه إلى حيث لا عودة”.

وزاد بعيو “أمس خرج علينا الإخواني (خالد المشري) يقول إن لدينا مخزوناً من السلع يكفي الليبيين لثلاثة أشهر، وأُقسم بالله أنه يكذب، فليس لدينا من هذا المخزون شيء، والمشري الذي لا صفة له والذي يتدخل في ما لا يعنيه ربما لا يعرف حتى المخزون الذي في بيته من السلع والأموال، فمن أين أتته المعلومات الكاذبة عن مخزون الدولة الاستراتيجي المزعوم، ثم حتى لو كان هناك مخزون فمن أي سلع هل فقط الدقيق والزيت والطماطم والأرز والمكرونة التي لا تشكل أكثر من 10% من فاتورة استهلاك الأسرة الليبية، ثم ماذا عن الأسعار التي شاطت واستعرت أيها المشري، الذي قرر أن يبيع الحقيقة ويشتري الزور، حين انفتح السوق واضطرم المزاد، وحانت لحظة الميز بين الحق والباطل، فانحاز وحزبه ورهطه إلى الظلم الذي سيكون بإذن الله ظلمات على كل من كان ظهيراً للمجرمين”.