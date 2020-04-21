لجنة التعليم (عن بعد) بجامعة بنغازي تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس جامعة بنغازي رقم (286) الخاصة بوضع مقترح اللائحة التنظيمية للتعليم (عن بعد)، اجتماعها الأول لبحث آلية سير العملية التعليمية.

وترأس الاجتماع الذي عقد أمس الأثنين، الدكتور حاتم فوزي غرور وعضوية كل من: الدكتور مرعي الفلاح و الدكتور عزالدين بوسنينة والدكتور عبد السلام الفاخري والأستاذة أريج الحاسي و الأستاذة سليمة الفقي والأستاذة فايزة الفاخري، و مدير مكتب الشؤون القانونية بالجامعة الأستاذة جازية المسماري .

و تناول الاجتماع وفق وكالة الأنباء الليبية جملة من الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بحيث يكون المقترح ملائم لمتطلبات العملية التعليمية بالجامعة.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة أن دور اللجنة يقتصر على وضع لائحة واضحة للتعليم (عن بعد)، يتم من خلالها وضع ضوابط علمية وإجراءية تتماشى مع اللوائح المعمول بها في الجامعة ولا تكون منفصلة عنها.

يذكر إن اللجنة ستقوم بوضع المقترح بالكامل لعرضه على مجلس الجامعة و من ثم يحال لوزارة التعليم المختصة بإصدار اللائحة حال إعتمادها.