الخميسي: 172 مليار دولار تحويلات خارجية.. إلى أين ذهبت يا «كبير»؟

طالب أحمد الخميسي، الصحفي الليبي المتخصص في الاقتصاد، من الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي بطرابلس، بتوضيح أوجه صرف مليارات الدولارات، التي تم تحويلها على مدار السنوات الفائتة.

وقال الخميسي، مخاطبا الصديق الكبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “172 مليار دولار تحويلات خارجية من عام 2012 وحتى 2016. إلى أين ذهبت يا محافظ مصرف ليبيا المركزي”.

وأكدت عدة تقارير سابقة، أن هذه التحويلات، قام الصديق الكبير، بصرفها على تسليح المليشيات والمرتزقة ومنحهم هبات ومرتبات، حتى يستمروا في القتال ضد الجيش الليبي، كما شابت هذه العمليات وقائع فساد، تم إدراجها تحت بند الاعتمادات الوهمية، التي ليس لها أي أساس.

وكان سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، قد أكد في تصريحات سابقة له، أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال بقرار من البرلمان والباقي في منصبه إلى هذه اللحظة بدعم دولي رغم كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها، هو الداعم الأول لقادة حرب (فجر ليبيا).

وقال أمغيب: “الكبير، وهو سبب كل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وهو الداعم الأكبر للإرهابيين وقادة المليشيات وبعض التجار اللصوص والسراق والفاسدين من بعض الوزراء وأصحاب الأجندات الخارجية من السياسيين”.

وأضاف “كذلك كان ومازال الداعم بكل قوة لكل الذين يحاربون الجيش على تخوم طرابلس بمختلف توجهاتهم وهو السبب الرئيس في تواجد القوات التركية على ارضنا الطاهرة وتواجد الطائرات المسيرة التركية في سمائنا لقصف المدنيين”.

بينما قال وزير اقتصاد السراج، علي العيساوي: إن محافظ المصرف المركزي منح شركات معينة اعتمادات بمبالغ كبيرة خارج الموازنة الاستيرادية عام 2017 2018، كما أن عدم تعاون المركزي بفتح اعتمادات وتسهيل إجراءات التوريد سيكون له عواقب وخيمة على الأمن الغذائي والقومي”.

وكان محافظ ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير قد واصل معركة الاتهامات المتبادلة مع فائز السراج حول تحمل مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، حيث بعث «الكبير» برسالة إلى «السراج» معلما إياه بأن المصرف المركزي سيشرع في بيع النقد الأجنبي يوم الخميس المقبل، مع الإبقاء على قيمة الرسم السابقة، لتوريد السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات صناعتها.

وحذر «الكبير» في رسالته من تداعيات القرار المذكور، مشيرا إلى أنه قد يؤدي إلى شح في السيولة، وارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة تسعير بعض التجار للبضائع بالسعر الموازي لا بالسعر الفعلي المرد به، إضافة إلى تنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية.

وقبل أسبوع، اشتعل خلاف بين الكبير والسراج، وعلى إثر ذلك هاجم السراج، المحافظ المقال وحمله مسؤولية القرارات الانفرادية التي يتخذها وتؤثر سلبا على الاقتصاد.

وطالب السراج بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقديم المساندة الفنية اللازمة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ودعم مخرجاته، كما دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية، لممارسة صلاحياته القانونية، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها.