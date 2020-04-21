“لجنة بجامعة بنغازي” تعكف على وضع لائحة وضوابط للتعليم عن بعد

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس جامعة بنغازي رقم (286) الخاصة بوضع مقترح اللائحة التنظيمية لـ«التعليم عن بعد»، اجتماعها الأول لبحث آلية سير العملية التعليمية.

وتناول الاجتماع جملة من الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بحيث يكون المقترح ملائم لمتطلبات العملية التعليمية بالجامعة.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور حاتم فوزي غرور، أن دور اللجنة يقتصر على وضع لائحة واضحة لـ«التعليم عن بعد»، يتم من خلالها وضع ضوابط علمية وإجرائية تتماشى مع اللوائح المعمول بها في الجامعة ولا تكون منفصلة عنها.

وترأس الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، الدكتور حاتم فوزي غرور وعضوية كل من: الدكتور مرعي الفلاح والدكتور عزالدين بوسنينة والدكتور عبد السلام الفاخري والأستاذة أريج الحاسي والأستاذة سليمة الفقي والأستاذة فايزة الفاخري، و مدير مكتب الشؤون القانونية بالجامعة الأستاذة جازية المسماري .

جدير بالذكر أن اللجنة ستقوم بوضع المقترح بالكامل لعرضه على مجلس الجامعة، و من ثم يحال لوزارة التعليم المختصة بإصدار اللائحة حال اعتمادها.