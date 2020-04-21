محرضًا الشباب على مواجهة جيش بلادهم.. «الشاطر»: الحل عسكري على الجميع القبول به 

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن “الاعتماد على دور الدول الفاعلة في إنهاء الحرب بالعودة للحل السياسي انتهى”، على حد قوله.

وقال «الشاطر» في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الأطراف السياسية التي لا زالت تؤمّل خيرا في هكذا حل ولا تدرك أن الواقع اليوم قد تجاوزه”، بحسب كلامه.

وحرض «الشاطر» الشباب على مواجهة جيش بلادهم، في حين ينعم أبناءه في الاستثمارات الخارجية والبزنس والفساد، قائلًا: “لن يجرؤ أي سياسي الجلوس مع حفتر”، مستطردًا، “الحل عسكري وهذا ما نادينا به، وعلى الجميع القبول به”، بحسب ادعائه.