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محرضًا الشباب على مواجهة جيش بلادهم.. «الشاطر»: الحل عسكري على الجميع القبول به 

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن “الاعتماد على دور الدول الفاعلة في إنهاء الحرب بالعودة للحل السياسي انتهى”، على حد قوله.

وقال «الشاطر» في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن الأطراف السياسية التي لا زالت تؤمّل خيرا في هكذا حل ولا تدرك أن الواقع اليوم قد تجاوزه”، بحسب كلامه.

وحرض «الشاطر» الشباب على مواجهة جيش بلادهم، في حين ينعم أبناءه في الاستثمارات الخارجية والبزنس والفساد، قائلًا: “لن يجرؤ أي سياسي الجلوس مع حفتر”، مستطردًا، “الحل عسكري وهذا ما نادينا به، وعلى الجميع القبول به”، بحسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • في كل مره يخرج علينا معتوه أخواني او من الليبيه المقاتله ويطالب الشباب بالموت ويستثني اولاده بل قد أمن لهم من قوت الشعب ما سيعيشون به خارج ليبيا ويصرفوا تعليمهم العالي من الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم وخونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل

    رد

  • عججججججب في كل مره يخرج علينا معتوه أخواني او من الليبيه المقاتله ويطالب الشباب بالموت ويستثني اولاده بل قد أمن لهم من قوت الشعب ما سيعيشون به خارج ليبيا ويصرفوا تعليمهم العالي من الضروري بل من الواجب علي الليبيين الشرفاء التشنيع بخونه اليوم وخونة الأمس وهذا أقل واجب يقوم به أي ليبي حر شريف تجاه وطنه فقد (قال الامام الكرجي القصاب ( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ) وعليه لابد لنا في هذا الزمن العصيب الذي تمر به ليبيا يجب فيه ان نمجدوا الابطال الذين رفعوا راية الجهاد وان نستنكروا علي خائن الوطن خيانته التي نكست للوطن رايته وعلي العميل عمالته التي حطت من قدره وأهانته فالعار ملازم لأهله ينتقل من جد الي حفيد الحفيد وهلم جرا الي ان يرث الله الارض ومن عليها عن فالخيانه تبقي في الجين الوراثي وهذه من الحقائق التي يجب ان تذكر  فأن منح بعض الليبيين لايطاليا قاعده في الكليه الجويه بمصراته لم تآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم ومنح تركيا قاعده في معيتيقه بطرابلس لم يآتي من فراغ بل آتت عن موروث خياني يجري في الدم وهي حقيقه حتمية ان يرث الجنين لما في دم احد أبويه من خصال يقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( عن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وهو يوصي رجلا يقول : ” يا أبا فلان : أقل من الدين تعش حرا ، وأقل من الذنوب يهن عليك الموت ، وانظر في أي نصاب تضع ولدك فإن العرق دساس ) وماصف خوانة الوطن اليوم للمشير حفتر بالمتمرد إلا وصف اطلقه خوانة الأمس علي بطل الجهاد عمر المختار وهل تعلمون ان معظم المعارك التي خاضها اجدادنا المجاهدين ضد الاستعمار الايطالي كانت بين مجاهدين ليبيين من جهة وبين ليبيين خونة كانوا يعملون لدى الجيش الايطالي من جهة اخرى  سبحان الله العظيم ,, ان المناطق والقبائل التي خانت اليوم ليست الخيانة مستغربة منهم فهم احفاد لخونة الامس لقد كان اجدادهم يقاتلون في صفوف الجيش الايطالي الفاشي ضد المجاهدين الذين كانوا يدافعون عن اراضيهم المقدسة من دنس ورجس الاستعمار. كان عمر المختار يلقب زورا وبهتانا بكبير المتمردين وعندما القى القبض عليه عمت الاحتفلات والافراح مناطق الخونة بلا استثناء واعتبر هؤلاء الخونة ان شنق عمر المختار انتصار لهم بحيث ستصبح ليبيا تحت سيطرة الفاشيين الطليان بالكامل

    رد