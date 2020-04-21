وفاة رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية

أخبار ليبيا24

توفي اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب عن عمر ناهز 70 عاما إثر نوبة قلبية في مقر إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفادت به عدة مصادر.

شغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد الإطاحة بالنظام السابق، وذلك بعد حصوله على 26 صوتًا من أصل51 في اقتراع أجراه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.

وظلت حكومة الكيب تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من العام 2012، حين منح المؤتمر الوطني العام الثقة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق على زيدان.

ولد عبد الرحيم خالد عبد الحافظ الكيب سنة 1950 في طرابلس وهو أستاذ جامعي، ومهندس كهربائي، وسياسي تنحدر أصوله من مدينة صبراتة، وقد عمل أستاذا في جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفى الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل في معهد البترول في الإمارات العربية المتحدة.

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