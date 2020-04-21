الفوضى الأمنية تضيف 17 ألف ليبي لقوائم البطالة

قالت وزارة العمل في حكومة الوفاق إنها أحالت كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته الاثنين عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك أن العاملين المتضررين بلغ إجمالي عددهم 17 ألف عامل منهم 14 ألف كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.

وقالت الوزارة في بيانات سابقة إن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا بلغ العام الماضي 118 ألفا من عموم مدن ومناطق ليبيا فما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة في ليبيا بلغت 18% للعام .2019

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