أوحيدة: معاملة الجيش للمرتزقة السوريين كأسرى شهادة أمام العالم على هزيمة أردوغان

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن أهم شيء في تحرك الجيش، أنه تحرك عادل ويوزع على المليشيات الخسائر في الأرواح والمعدات بالمساواة.

وقال أوحيدة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن الجيش، عادل ويوزع الخسائر في الأرواح والمعدات بالمساواة، بين كافة المليشيات وكافة المحاور، ولا فرق بين مليشياوي وآخر إلا بالدبوس”.

وأضاف “انتصار سياسي، وانتصار معنوي، وانتصار أخلاقي، صور المرتزقة السوريين وهم في قبضة الجيش الوطني الليبي، يعاملون كأسرى وفق القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب، وشهادة أمام العالم على هزيمة أردوغان الشخصية”.

وتابع في تغريدة أخرى “الاسم: خليفة بلقاسم حفتر، محل الإقامة: الرجمة، الهواية: جمع الطائرات التركية المسيرة ومدرعات لميس”.

وكان أوحيدة، قد أكد في تصريحات له أول أمس، أن مدينة ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد، مشيرا إلى أن المليشيات حين تفشل في كل مرة يرددون أن الهدف كان غير ذلك.

وأشار إلى أنهم يجتهدون بخبرائهم ومحلليهم وتابعيهم ويحاولون الايهام أنهم يمتلكون استراتيجية عسكرية، مضيفا “يرددون أن الهدف هو قطع خطوط الإمداد عن الجيش، أي استهداف سرت والوطية والجفرة إلخ، كل مرة يفشلون يقولون: «إن الهدف كان غير ذلك». ما لم يعلموه أن ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد”.