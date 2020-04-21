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أوحيدة: معاملة الجيش للمرتزقة السوريين كأسرى شهادة أمام العالم على هزيمة أردوغان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، أن أهم شيء في تحرك الجيش، أنه تحرك عادل ويوزع على المليشيات الخسائر في الأرواح والمعدات بالمساواة.

وقال أوحيدة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن الجيش، عادل ويوزع الخسائر في الأرواح والمعدات بالمساواة، بين كافة المليشيات وكافة المحاور، ولا فرق بين مليشياوي وآخر إلا بالدبوس”.

وأضاف “انتصار سياسي، وانتصار معنوي، وانتصار أخلاقي، صور المرتزقة السوريين وهم في قبضة الجيش الوطني الليبي، يعاملون كأسرى وفق القانون الإنساني الدولي وقانون الحرب، وشهادة أمام العالم على هزيمة أردوغان الشخصية”.

وتابع في تغريدة أخرى “الاسم: خليفة بلقاسم حفتر، محل الإقامة: الرجمة، الهواية: جمع الطائرات التركية المسيرة ومدرعات لميس”.

وكان أوحيدة، قد أكد في تصريحات له أول أمس، أن مدينة ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد، مشيرا إلى أن المليشيات حين تفشل في كل مرة يرددون أن الهدف كان غير ذلك.

وأشار إلى أنهم يجتهدون بخبرائهم ومحلليهم وتابعيهم ويحاولون الايهام أنهم يمتلكون استراتيجية عسكرية، مضيفا “يرددون أن الهدف هو قطع خطوط الإمداد عن الجيش، أي استهداف سرت والوطية والجفرة إلخ، كل مرة يفشلون يقولون: «إن الهدف كان غير ذلك». ما لم يعلموه أن ترهونة ومحيطها ليسوا بحاجة لخط إمداد واحد”.

الوسوم

أردوغان الجيش العربي الليبي الغزو التركي المرتزقة السوريين المشير خليفة حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • اى عالم نعيش فيه انه غابة فالكل يتفرج على نقل دواعش وقاعدة علنا الى ليبيا رغم مخرجات برلين وتعهد دول العالم بحظر توريد الاسلحة ومع ذلك نرى المعتوه لا يبالى بكل هذا وسط صمت رهيب وتخيل لو تحرك الجيش المصرى الان الى مصراطة لمحاربة الارهابيين الدواعش والقاعدة سنرى شجب وادانة وكلاب مسعورة فى كل مكان كانت نائمة ولاترى جرائم اردوغان البجح الذى يطلب من المجتمع الدولى ان يمنع الجيش الوطنى من محاربة الارهاب والاحتلال على ارضه صحيح اللى اختشوا ماتوا ربنا يخصل على ابن المجنونة بوباء الكورونا

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