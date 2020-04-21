توزيع 200 سلة غذائية رمضانية على الأسر المحتاجة في المرج

وزعت جمعية (صبايا الخير) للتكافل الاجتماعي، بمدينة المرج، 200 سلة غذائية رمضانية، وذلك لتسهم في تلبية نواقص الأسر المحتاجة .

و أحتوت السلة الرمضانية على كافة الإحتياجات اليومية للأسرة، وتقدر قيمة مكونات السلة الواحدة 400 دينار ليبي.

واستهدفت المساعدات المقيدين بسجلات الجمعية 100 عائلة، كما تم توفير مئة سلة أخرى لغير المسجلين بالتزامن مع حائجة كورونا فيروس، وذلك مع إستمرار حضر التجول الذي تعطلت بموجبه بعض الأنشطة الخاصة.

يُشار إلى أن الحملة السنوية للجمعية هي الخامسة على التوالي، بجهود الأعضاء الذين تمكنوا من جمع التبرعات العينة والنقدية وتوفير السلة الرمضانية السنوية للجمعية.