لجنة مجابهة كورونا بمصراته: المدينة خالية من كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراته شفاء ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا وبذلك تصبح المدينة خالية من الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا بعد شفاء جميع المصابين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف عن 4 حالات داخل المركز وقد غادرت المركز بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض كورونا فيما قام مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر بالكشف عن حالة واحدة داخل المركز وتبين أنها تعاني من التهاب في الصدر وليست مصابة بفيروس كورونا.

كما تلقت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا ببلدية مصراته قرار وزير الصحة بحكومة الوفاق قرار إنشاء مركز عزل صحي ببلدية مصراته يتبع وزارة الصحة كما استقبل مركز الإيواء والعزل بمدينة مصراته أمس الاثنين حالة واحدة تم إيوائها لغرض التشخيص وبعد إجراء التحاليل كانت النتيجة سالبة.