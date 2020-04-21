وفاة رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق عبدالرحيم الكيب

بنغازي-العنوان

أعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق عبد الرحيم الكيب عن عمر ناهز 70 عاما إثر نوبة قلبية في مقر إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد الإطاحة بالنظام السابق، في اقتراع أجراه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، حيث ظلت حكومة الكيب تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من العام 2012.

عبد الرحيم خالد عبد الحافظ الكيب ولد سنة 1950 في طرابلس، وهو أستاذ جامعي، ومهندس كهربائي، وسياسي تنحدر أصوله من مدينة صبراتة، وقد عمل أستاذا في جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفى الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل في معهد البترول في الإمارات العربية المتحدة.

تحصل الكيب على البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، كما تحصل أيضا على درجة ماجستير من جامعة كارولاينا الشمالية، وبعد ذلك تحصل على درجة الدكتواره من جامعة جنوب كاليفورنيا.