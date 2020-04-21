المجعي: لم نطلق عناصر داعش من سجن صرمان.. و«العمو» مهرب وقود فقط

زعم مصطفي المجعي، الناطق باسم ما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» التابعة لمليشيات السراج، أن الحديث عن قيام «قوات السراج» بإطلاق سراح سجناء محسوبين على تنظيم داعش ليس إلا تبريراً لـ«الهزيمة»، بحسب تعبيره.

وقال المجعي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: “المسؤولين بالمباحث الجنائية التابعين للحكومة الليبية أطلقوا سراح أكثر من 300 سجين بهدف نشر الفوضى، وتغذية الحديث عن وجود انتهاكات بـ«المدن المحررة» ونحن رحّبنا بإطلاق البعثة الأممية تحقيقاً حول ما حدث، وأبدينا تعاوناً معها لكشف الحقائق للجميع”.

وأضاف “ليس لدينا مطلوبون إرهابيون، كما رددوا، وكل ما تحدثوا عنه هو صور العمو خلال وجوده فقط بعملية الاقتحام، وهو مطلوب دولي لعلاقته بقضايا تهريب وقود، بعيداً عن الإرهاب”.

وأضاف “عملية السيطرة على تلك المدن لم تستغرق أكثر من 3 ساعات، وهذا يعني ببساطة عدم وجود أي حاضنة شعبية لـ«قوات خليفة حفتر» بتلك المدن”.

وتابع “أما الطائرات المسيّرة فقدمتها تركيا في إطار مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بينها وبين حكومة السراج، وتدرب الليبيين عليها خلال الأشهر الماضية”.

تأتي تصريحات المدعو مصطفى المجعي، في ظل انتشار صور ومقاطع مصورة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مليشيات السراج قامت فور دخولها صبراتة وصرمان باقتحام السجون وإطلاق سراح عناصر القاعدة وداعش، الذين عاثوا فسادا في المدن التي تم الاعتداء عليها وقاموا بأعمال سلب ونهب وتصفية لكل من يثبت تأييده للجيش.

وارتكبت المليشيات وعناصر داعش جرائم في حق الإنسانية والتي وصلت إلى التمثيل بجثث القتلى وحرق المنازل وترهيب الآمنين، خلال الهجوم الغاشم على مدينتي صبراتة وصرمان بمشاركة الطيران المسير التركي.

وقامت عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” بنشر الفوضى في مدن صرمان وصبراتة، واقتحام منازل المدنيين، وتهجير عائلات المواطنين المؤيدين للجيش الليبي بعد إحراق منازلهم، مع حملات تفتيشية لسرقة الآمنين واعتقال المعترضين.

ورصدت “الساعة 24” عناصر داعشية من مقاتلي “شورى بنغازي” و”تنظيم القاعدة” أمام مديرية أمن صبراتة، بينهم القيادي فرج شكو، أحد أخطر الدواعش في ليبيا، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

وقالت مصادر أمنية لـ”الساعة 24″ إن “شكو” الذي كان ناطقا باسم مليشيا “مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي” من سكان بوهديمة، وفر خلال تطهير القوات المسلحة لمدينة بنغازي من الإرهابيين، ليلتحق بصفوف مليشيات “الوفاق” في المعارك ضد الجيش في العاصمة طرابلس، إلى أن أصيب في محور الرملة.

وأكدت المصادر أن بداية ظهور “شكو” بإعلانه أنه من “الثوار” ضد النظام السابق، ثم كشف عن أفكاره المتطرفة وانتماءاته للتنظيمات الإرهابية وشارك معها في القتال ضد الجيش الليبي.