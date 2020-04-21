استبدال عمود كهرباء في جنزور تضرر نتيجة حرق القمامة

استبدلت فرق الصيانة بدائرة توزيع الكهرباء جنزور عامود كهرباء تعرض لأضرار بالغة.

وأسفر حرق القمامة بجوار العمود عن اشتعال النيران به، ما دفع فرق الصيانة إلى استبداله بآخر، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وحذرت الشركة المواطنين من إحراق القمامة والمخلفات قرب الأعمدة؛ حتى لا يتسببوا في إتلافها وخطوط نقل التيار الكهربائي، ما يؤدي في النهاية إلى قطع التيار عن بعض الأحياء السكنية.

وسبق أن نبهت الشركة إلى خطر اللاحق بمعداتها ومنشآتها جراء تلك الظاهرة، وأبرزها محطة جنوب طرابلس، التي اطلقت الشركة مناشدة من أجل إنقاذها.

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وأدت الأدخنة الناتجة عن حرق المخلفات المتراكمة في محيط المحطة إلى أضرار بالغة في الفلاتر بها، وسبق أن تسببت في توقف العديد من وحدات التوليد بها، لينقطع التيار عن أحياء عدة في العاصمة نتيجة الأزمة.

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