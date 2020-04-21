المرصد السوري: أردوغان يرسل إلى ليبيا عناصر داعش من البادية السورية وأبناء دير الزور 

أكد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “الحكومة التركية لا تأبه لانشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا”.

وقال «عبد الرحمن» وفي تصريح خاص لقناة «العربية» أمس الاثنين، إن “تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف الجيش الوطني بل أن هناك عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا في ليبيا”.

وأضاف؛ “لدينا ما لا يقل عن 28 اسمًا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين اعتزلوا القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف الجيش الوطني وباتوا يقاتلون في طرابلس الليبية وعدد المجندين نحو 7400 كان من المفترض أن يقاتلوا فقط في طرابلس وإذا يزج بهم في كافة جبهات القتال ضد الجيش الوطني الليبي تحت عباءة سلفية وحكومة الوفاق الليبية”.

وأوضح مدير المرصد السوري، أن هناك خلافات بين قادة الفصائل وهؤلاء المرتزقة الذين زج بهم في ليبيا ووعدوا بـ2000 دولار شهريا وحتى اللحظة لم يحصلوا إلا على القلة القليلة من المال.

وفي سياق متصل، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر أمس الاثنين، إن 9 من المرتزقة السوريين قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا.

وأوضح المرصد السوري، أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 199.

ويقول المرصد السوري إن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل “لواء المعتصم” و “فرقة السلطان مراد”، و”لواء صقور الشمال”، و”الحمزات “و”سليمان شاه”.

ونقل المرصد، عن مصادره قولها إن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.