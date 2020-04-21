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أردوغان يدعو المجتمع الدولي لدعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الرأى العام الدولى لدعم حكومة الوفاق ، فى مواجهة الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر. 

وقال أردوغان، فى خطاب تلفزيونى: “من هنا أدعو الرأى العام الدولى مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا”. 

وأضاف أردوغان أن بلاده ستواصل إفساد ما أسماه “مؤامرات” فى البحر المتوسط، فى إشارة إلى ما يجرى على القتال الداخلى الدائر فى ليبيا.

وأردف: “من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم التى أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية فى المتوسط ما تزال قائمة مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • نداء من اردوغان الى المجتمع الدولى الفاسد ساعدونى فى نقل الدواعش والقاعدة الى ليبيا فالمشير خليفة حفتر يقود الجيش الوطنى لمحاربتهم وها يخرب ويقطع اكل عيشى ساعدونى لكى ارسل لكم هدية شوية دواعش يفطعوا رقابكم قبل الكورونا ما تموتكم !!!

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  • Turkey is a foreigne country and has caused lots of coroption to Libya
    لماذا لا يوجد تقدم نجو مصراتة من جهة بني وليد، وترغلات بترهونة جهتين مهمتين للتقدم نحو مصراتة

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  • .إذا رَأَسَ الناسَ مَنْ كانَ فقيرًا عائلًا، فصار ملكًا على الناس، فإنَّه لا يكادُ يعطي الناسَ حقوقَهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال، وإذا كان مع هذا جاهلًا جافيًا، فسد بذلك الدين. إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي الله عنه، قال: بَينَمَا نَحْنُ جلوس عندَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، إذْ طَلَعَ علينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بياضِ الثِّيابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرى عليهِ أثَرُ السَّفَر، ولا يَعرِفُهُ مِنّا أحدٌ، حتَّى جَلَسَ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووضع كَفَّيه على فَخِذيه،… ثم ذكر الحديث إلى أن قال: «فأخبِرني عَنِ السَّاعةِ؟» قال: «مَا المَسؤُولُ عَنْهَا بأعلَمَ مِنَ السَّائِل»، قال: فأخبِرني عنْ أَمارَتِها؟ قال: « «أنْ تَلِد الأمَةُ رَبَّتَها، وأنْ تَرى الحُفاة العُراة العَالةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلونَ في البُنيانِ» الحديث (رواه مسلم[8]). مضمونُ ما ذُكر من أشراطِ الساعة في هذا الحديث يَرجِعُ إلى أنَّ الأمور تُوَسَّدُ إلى غير أهلها، كما قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري [59])، فإنَّه إذا صار الحفاةُ العراةُ رعاءُ الشاءِ -وهم أهلُ الجهل والجفاء- رؤوسَ الناس، وأصحابَ الثروة والأموال، حتّى يتطاولوا في البنيان، فإنَّه يفسد بذلك نظامُ الدين والدنيا.

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  • ياعالم ياهو المعتوه اتجنن تخيل لص مجرم يسرق بيت ويستغيث بالمارة لمساعدته فى مواجه الشرطة فهذا المجرم لا يستحى من التنصل لتعهداته المكتوبة فى مهرجان برلين الدولى ولم يحترم مخرجاته وبعد ان فشلت خطته الغبية لدخول ترهونة يصرخ ابن المجنونة انقذونى من حفتر ها يضيعنى ويثبت انى غبى ويجعلنى فى انقرة اخر مسخرة .اروح لمين واقول يامين ياخذنى !!!

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