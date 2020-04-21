أردوغان يدعو المجتمع الدولي لدعم حكومة الوفاق

دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الرأى العام الدولى لدعم حكومة الوفاق ، فى مواجهة الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال أردوغان، فى خطاب تلفزيونى: “من هنا أدعو الرأى العام الدولى مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا”.

وأضاف أردوغان أن بلاده ستواصل إفساد ما أسماه “مؤامرات” فى البحر المتوسط، فى إشارة إلى ما يجرى على القتال الداخلى الدائر فى ليبيا.

وأردف: “من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم التى أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية فى المتوسط ما تزال قائمة مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها”.