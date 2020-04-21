أعلنت النقابة العامة للنفط اختفاء أحد العاملين بقسم السلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط منذ يوم 14 من الشهر الجاري مؤكدة أنآخر مكالمة هاتفية له مع أهله كانت من مدينة ترهونه.

ودعت النقابة في بيان لهاكل الجهات الحكومية والغير حكومية للمساهمة في الكشف عن مصير وليد احمد محمود زيدان المنحدر من مدينة طبرق والذي اختفى عندما كان في طريق عودته من عمله بتاريخ 14/4/2019 دون معرفة الأسباب وأشارت النقابة إلى أن زيدان رجل مسالم مشهود له بالسيرة الحسنة بين زملائه

وطالبت النقابة وأسرة زيدان من لديه معلومات بالمساهمة ولو بالمعلومات عن مصيره وعن صحته ومكان وجوده متعهدين بعدم الكشف عن مصدر المعلومات.

ودعت النقابة للإفراج الفوري والغير مشروط عن أي شخص يتم اعتقاله أو إخفائه بشكل تعسفي ونبذ كافة ممارسات الخطف والاخفاء القسري التي تعتبر أحدي الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي.