تباين أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.67 دينار اليوم مقابل 5.63 دينار أمس بفارق 4 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد سعر اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 6.10 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، لكن الجنيه الإسترليني تراجع بفارق 3 قروش مسجلا 6.94 دينار مقارنة بـ 6.97 دينار أمس.

وانخفض الدينار التونسي على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلا 1.92 دينار مقابل 1.93 دينار، في حين انخفضت الليرة التركية بفارق قرشين اثنين لتسجل 0.81 دينار مقابل 0.83 دينار.

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