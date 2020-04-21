وصول المياه إلى طرابلس بعد “أزمة خانقة”

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة عن بدء دخول المياه لشبكة طرابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق إلى العاصمة والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت إدارة منظومة النهر في منشور على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك” انفراج أزمة المياه وبدأها أعمال تشغيل حقول الآبار بعد فتح صمامات التحكم الإثنين الماضي.

وكشف الجهاز أن صعوبات فنية تسببت بتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصولها بسبب الظروف الأمنية السيئة ، إلا أنه رغم هذه الظروف فإن المياه وصلت إلى طرابلس.

وشهدت العاصمة والمناطق المجاورة لها أزمة خانقة خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع إمدادات المياه الذي تزامن مع أزمة وباء كورونا وانقطاع متواصل في الكهرباء.

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