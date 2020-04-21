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بسبب كورونا.. تعليق صلاة التراويح في الحرمين خلال رمضان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان الكريم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، إقامة صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع استمرار تعليق حضور المصلين للحرمين الشريفين.

ووجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية”، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والعمل قائم لتحويلها إلى سلال إفطار توزع على المستحقين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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