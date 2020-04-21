بسبب كورونا.. دول الجمعية العامة للأمم المتحدة تمنح نفسها حق النقض

تبنت الدول الـ 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين قراراً يدعو إلى “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لفيروس كورونا المستجدّ، في إجراء فريد من نوعه مرتبط بوباء كوفيد-19 أتاح منح الدول حق النقض بشكل غير مسبوق في هذه الهيئة الأممية.

ويطلب النصّ الذي قدّمته المكسيك وتم تبنيه بالإجماع إلّا أنه غير إلزامي، “تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق”، بما في ذلك في القطاع الخاص.

في الأوقات العادية، لا يتمتع أعضاء الجمعية العامة بحق النقض، وهو امتياز تحظى به فقط منذ إنشاء المنظمة منذ 75 عاماً، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. عادةً، تتمّ المصادقة على النصوص بالإجماع من دون اقتراع أو بغالبية الأصوات من خلال عملية تصويت إلكترونية أو بطاقات سرية عندما يكون هناك اقتراع.