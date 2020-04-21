النايض عن «الكيب»: لم أر منه ولا عليه إلا كل خير ومحبة للوطن

تقدم عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، سفير ليبيا الأسبق لدى الإمارات، بالتعازي في وفاة الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، الذي توفي اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال النايض، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أُعَزّي أهلي في طرابلس المحروسة، وأهلي في صبراتة المباركة، والشعب الليبي الكريم، في فقيد الوطن، رئيس الوزراء الأسبق، الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الكيب، رحمه الله، وأعزّي أسرته وأصحابه وأحبابه وزملائه وأصدقائه وطلبته في كل أنحاء العالم”.

وأضاف “تشرّفت بالعمل معه، فترة توليه لرئاسة حكومة دولة ليبيا، خلال خدمتي السابقة سفيرا لدولة ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعرفته أخًا طيبا وصديقا عزيزا وإنسانا محترما، فلم أر منه ولا عليه إلا كلّ فضل وخير ومحبة لله والوطن”.

وتابع “قد كان عضوا فاعلا في الجالية الليبية في الإمارات فترة تدريسه فيها، وكان لقاؤه مع الجالية عندما التقى بها رئيسا للوزراء لقاء مميزا، أهدي لأحبابه (رحمه الله) مجموعة الصور التي التقطها زميلي سهيل ناخوذا في تلك الأمسية يوم 15 أبريل 2012”.

واستطرد “كما عرفته أكاديميا فذا، وأستاذا جامعيا قديرا، وخبيرا دوليا في مجال الهندسة الكهربائية، له سيرة أكاديمية مشرفة”.