القوات المسلحة تسيطر على منطقة العقربية قرب الجميل وتنشر وحدات استطلاع لمراقبة تحرك المليشيات

الجميل-العنوان

سيطرت القوات المسلحة على منطقة العقربية جنوب مدينة الجميل وأقامت بوابات ونشر وحدات استطلاع متقدمة بالمنطقة لمراقبة تحركات مليشيات حكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين وعناصر إرهابية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “القوات المسلحة تسيطر على العقربية”، موضحًا أن المليشيات الارهابية والاجرامية حاولت يوم الإثنين التقدم نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب لجس نبض القوات المسلحة.

وذكر المسماري، أن “وحدات قواتنا المسلحة الباسلة قامت بصدها وملاحقتها وغنمت سيارة مسلحة ومدرعة تركية ووقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين وتمت مطاردتهم الى منطقة الجميل والآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة”.