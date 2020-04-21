أستاذ اقتصاد بجامعة بنغازي يكشف حقيقية «انهيار أسعار النفط»

انتقد د.إبراهيم الرفادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول ما أسموه (انهيار أسعار النفط)، وهو الأمر الذي أثار حالة من الرعب لدى المتلقي (القارئ والمستمع) بشأن تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام الأمريكي.

وقال «الرفادي» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ” بغض النظر عما قيل أو كتب بأنه قد وصل سعر البرميل إلى أقل من دولار، فإنهم بقولهم هذا يتحدثون ويتداولون أنباء وأخبار بما يعرف بـ (السعر السالب) وبدون إلمام أو تفصيل عما يعرف بهذا المصطلح”.

وأضاف، “واقع الحال أن ما يعرف بـ (سعر خام برنت) وصل يوم أمس إلى 25.57 دولار، وسعر (سلة أوبك) إلى أكثر من 18 دولار للبرميل”.

وتابع «الرفادي»؛ “ما تداولته القنوات الفضائية وصفحات الفيس من خبر عن انهيار يتعلق بأسعار (السعر السالب) لنفط خام «تكساس الأمريكي» تحديدًا للعقود الآجلة، وذلك بسبب انتهاء صلاحية تلك العقود الثلاثاء 21 أبريل، وبسبب وصول المخزون الأمريكي إلى التخمة، وبسبب أن عقود النفط الذي نفذت صفقاته في الأشهر الماضية لم يتم بيعه بسبب تأثير فيروس كورونا، الذي خفض الطلب على الطاقة”.

واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، قائلًا: ” باختصار فإن تراكم المخزون وعدم وجود سعة تخزينية لإبرام عقود مستقبلية نحى بالمتعاملين إلى التخلص من العقود النفطية بدلًا من تكبد التخزين الذي لا يوجد قدرة استيعابية له أساسا”.

وختم تدوينته موضحًا أن “استمرار هذا الوضع مؤقت، حيث سيبدأ التداول غدًا الأربعاء 22 أبريل بسعر 20 دولار عند الافتتاح وهو سعر العقود لشهر يونيو، وهو سعر مناسب ولكنه متوقف على حركة الشراء في المستقبل القريب”، مردفًا: ” ويصنف نفط غرب تكساس بأنه قصير الأجل”.