وفاة رئيس الوزراء الأسبق “عبد الرحيم الكيب” عن عمر يناهز 70 عاما

طرابلس 21 أبريل 2020 (وال) _ توفي رئيس الوزراء بالحكومة الإنتقالية السابقة، الدكتور عبد الرحيم الكيب، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

ولد عبدالرحيم خالد عبدالحافظ الكيب في عام 1950 بالعاصمة طرابلس، حيث تنحدر أصوله من مدينة صبراتة، وعمل أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، بالإضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.

وشغل الكيب العديد من المناصب من بينها، منصب عضو في مجلس إدارة العربية للعلوم والتكنولوجيا 2001-2007، وعضو في البنك الإسلامي للتنمية، وعضو في المجلس الإستشاري بالمعهد الكوري للمهندسين الكهربائية، وجمعية هندسة كهربائية، وإستشاري بمجلس إدارة المجلة الدولية للإبتكارات في نظم الطاقة والطاقة.

و ترك الكيب ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة الليبية، وأسهم في تمويل حركة المعارضة خلال سنواته في الغربة، وخلال السنوات التي قضاها في الخارج، كان يلقى أسرته التي بقيت داخل ليبيا، من خلال رحلاته إلى المغرب.

يذكر إن الكيب تولى منصب أول رئيس حكومة إنتقالية في ليبيا بعد أحداث فبراير 2011، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسا للحكومة الإنتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51، في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الإنتقالي، وظلت حكومة الكيب تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من العام 2012، حين منح المؤتمر الوطنى السابق الثقة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان. (وال _ طرابلس) س خ / ه ع

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