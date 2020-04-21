الجزائر: لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا دون موافقتنا أو ضد مصالح البلاد

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يتم شيء في ليبيا دون موافقة الجزائر، أو ضد مصالحها.

الجزائر- سبوتنيك ولفتت إلى أن الجزائر مستمرة في الوقوف بجانب الشعب الليبي خلال الأزمة الحالية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، في ندوة صحفية، “ليبيا هي دولة جارة وشقيقة، ولا يمكن أن يتم شيء في ليبيا دون موافقة الجزائر أو ضد مصلحة الجزائر”.

وتابع “سنستمر في دورنا الوطني والنزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بالدماء في ليبيا، وسندعم الشعب الليبي”.