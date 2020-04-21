الصويعي: قصر الوطية شاهد على احتلالين

سرد أبو القاسم الصويعي، الإعلامي الليبي، معلومات تراثية، عن قصر الوطية، أحد أشهر المعالم التاريخية في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه يقع غرب قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية.

وقال الصويعي، في منشور له، بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تم بناءه في عهد الاحتلال التركي على مكان مرتفع يطل على مناطق (القّرار والزرير، والقّصور والهبلية) التي بها قصر شبيه به يسمى هو الآخر بقصر الهبلية”.

وأضاف “استخدمت هذه القصور كنقاط مراقبة للشرطة، حيث شهدت اعتقالات لعدد من المجاهدين أيام الاحتلال الإيطالي، كما استخدمت بعدها في توزيع ما يسمى (بالقّرمات) على أهل المناطق المجاورة في ذلك الوقت”.

وتابع “يتكون قصر الوطية من عدة غرف وساحة كبيرة تتوسط تلك الغرف، تم فيه التحقيق مع المجاهد خليفة بن عسكر الذي استدرجه بعض المتعاونين مع الطليان والخونة إلى مكان قريب من القصر وتم اعتقاله ثم أعدم بعدها في مدينة الزاوية يوم 30 يوليو 1922، ذكرهُ قرسياني في كتاباته”.

واستطرد “كما تم اعتقال المجاهد التونسي محمد الدغباجي الذي حارب الفرنسيس والطليان وتم تسليمه إلى قوات الاحتلال الفرنسي وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في 1 مارس 1924 بسوق الحامة بتونس أمام الأهالي”.

وأشار إلى أنه تمت صيانة قصر الوطية أكثر من مره للاستفادة منه في العقود الماضية لكن دون جدوى نظراً للعوامل الجوية وزحف الرمال عليه”.