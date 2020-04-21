برلماني مصري: نهاية النظام التركي الإرهابي ستكون على يد الجيش الليبي

لبيا – وجّه وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري محمد زين الدين تحية إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذى يواصل انتصاراته وبات يسيطر على حي القابلية بمنطقة عين زارة الليبية.

زين الدين وفي بياناً له نشرته صحيفة”الدستور “المصرية أمس الاثنين قال إن بواسل وأبطال الجيش الوطني الليبي كشفوا للعالم كله عن ضعف النظام الإرهابي التركي ممثلًا فى رجب طيب أردوغان بعد أن أصبحت الأراضي الليبية مقبرة كبرى لكل مرتزقة وغزاة أردوغان، مؤكدًا أن نهاية النظام التركي الإرهابي ستكون على يد الجيش الليبي الذى كشف للشعب التركي الشقيق أوهام وأحلام وأكاذيب أردوغان مما أدى إلى زيادة حدة المعارضة التركية ضد رجب طيب أردوغان والذي اقتربت نهايته بعد خسائره الفادحة داخل ليبيا.

وأضاف:” أن الميليشيات وفلول المرتزقة والإرهابيين الأردوغانيين أصبحوا أسرى وغير قادرين على الفرار من ليبيا بعد نجاح قوات الجيش الليبي العظيم بقيادة المشير خليفة حفتر فى تضييق الخناق خاصة بعد الدعم الكبير من أبناء وعائلات الشعب الليبي بكل فئاته الاجتماعية والقبلية لراية وبطولات الجيش الوطني الليبي وإعلان النفير العام ضد الخونة والمستعمرين الأتراك وعملائهم”.

وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري أكد أن الجيش الليبي نجح فى حصار المتسللين من الإرهابيين الأتراك إلى سوق الجمعة في ترهونة ودحرهم بعد تدمير 15 آلية تركية وقتل وإصابة كل من كانوا فيها وانطلاق الهتافات المدوية بالنصر في أنحاء ليبيا،مشيراً إلى وجود حالة من الخوف والفزع الشديدين تسيطر على كل الخونة والعملاء والإرهابيين والمرتزقة التابعين للنظام التركي الإرهابي داخل ليبيا.

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