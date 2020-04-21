اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الاثنين بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، بمجلس الإدارة الجديد لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك لمناقشة النشاط العام للشركة، وخططها لتعزيز السلامة العامة وسلامة العمليات، وتطوير القوى العاملة، وتوطين التقنية وزيادة الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن صنع اللههنّأ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة قائلا: نحن على ثقة تامة بأن لديكم القدرة والخبرة اللازمة لتقلد هذه الوظائف. كونوا على يقين أن المؤسسة الوطنية للنقط ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لمجلس إدارة الشركة الجديد من أجل تحقيق مستهدفات الشركةمؤكداعلى ضرورة الاهتمام بالعاملين بالشركة، كونهم رأس المال الحقيقي، وأشاد في الوقت ذاته بالتضحيات التي قاموا بها طيلة السنوات الماضية رغم كل التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، وبالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري؛ بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود موسى، وأعضاء مجلس الإدارة مصطفى هماد، ومحمد الفنتري، وفائز النعاس، وخالد جبالي عيد.