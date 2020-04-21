النواب المجتمعون في طرابلس: الكيب كرس نفسه لخدمة القضية الليبية

نعى النواب المجتمعون في طرابلس رئيس الوزراء الأسبق عبدالرحيم الكيب الذي وافته المنية عن عمر 70 عاما اليوم الثلاثاء.

وقدموا التعازي إلى أهله وذوي والشعب الليبي، مؤكدين أن الكيب «كرس نفسه لخدمة القضية الليبية، ضاربا أفضل الأمثال للقاد والرؤساء، الذي سيكتب التاريخ سيرهم بأحرف من نور»، حسب بيان على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوفى الكيب إثر نوبة قلبية داهمته خلال إقامته في الولايات المتحدة، وفق ما أكده أفراد من عائلته.

الكيب شغل منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

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ونعاه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قائلا إن الوطن «فقد أحد أبنائه الأوفياء والمخلصين، وخسرت البلاد بغيابه مثالا في تحمل المسؤولية والالتزام بمصلحة الوطن وقضاياه».

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