تزويد المستشفيات الميدانية بالمنطقة الغربية باحتياجاتها من الادوية

شرعت يوم امس سرية شوون الجرحى بالمنطقة الغربية التابعة لغرفة عمليات المنطقة الغربية في توزيع عددا من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية على المستشفيات الميدانية بمحاور القتال .

وقال العقيد ميلاد الزرقاني امر سرية الجرحى بغرفة عمليات المنطقة الغربية ان هذه المرحلة هي اول مرحلة من مراحل التوزيع وتوفير الأدوية ونواقص المستشفيات الميدانية بالمحاور .

واضاف الزرقاني في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ان العمل السرية ستعتمد نظاما لتوزيع الأدوية بشكل دوري على كل المستشفيات الميدانية في المنطقة الغربية.