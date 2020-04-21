قدم الخبير المالي والاقتصادي سعيد رشوان تحليلا لما يتردد بشأن هبوط أسعار النفط وبيعه بالسالب

وقال رشوان في تدوينة له بموقع فيسبوك بعنوان “أسعار غير حقيقيه““ما تسمعونه عن أسعار البترول هي أسعار نظرية أو غير حقيقيه” مضيفا“لان البترول سلعة كأي سلعه أخري لا يوجد هناك من يبيع سلعته بالخسارة أو عند السعر صفر أو بالناقص هذا كلام نظري أو تلاعب بورصي وخاصة سلعة البترول سلعه استراتيجية ولازال العالم يعتمد عليها كمصدر للطاقة ولا تتعرض للفساد في حالة تخزينها أو عدم ضخها في مصادر إنتاجها”.

وتابع“يمكن تتعرض لزيادة في بعض التكاليف في حالة تخزينها أو بعض الصيانات ولكن لا يكمن يدفعها للبيع باقل من السعر العادل”.