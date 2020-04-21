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الحرس البلدي بنغازي والبحث الجنائي يحددان أسعار اللحوم المستوردة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 أبريل 2020 (وال) _ شدد جهاز الحرس البلدي بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي، على ضرورة إلتزام محلات اللحوم بتسعيرة اللحوم المستورة التي تم تحديدها.

هذا وكانت تسعيرة لحم الخروف المستورد للكيلو 35 دينار، و لحم البقر المستورد للكيلو 28 دينار للهبرة، و 25 دينار العظم،
و اللحوم المجمدة الأبقار للكيلو 20 دينار.

يشار إلى أن الحرس البلدي والبحث الجنائي قد خصصوا أرقام للتبليغ عن كل من يخالف التسعيرة المعتمدة، وهذه الأرقام هي:
غرفة جهاز الحرس البلدي بنغازي (0911177333)
الإدارة العامة للبحث الجنائي (0614700269). (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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