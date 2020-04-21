توزيع مساعدات غذائية على 100 أسرة في المرج

بدأت جمعية «صبايا الخير» للتكافل الاجتماعي بمدينة المرج، توزيع 200 سلة غذائية رمضانية على 100 أسرة، لتسهم في تلبية احتياجتهم.

واحتوت السلة على عبوات زيت وأغذية أخرى، إضافة إلى زجاجات المياه، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الثلاثاء

وأشار البيان إلى توفير 100 سلة أخرى لغير المسجلين بالتزامن مع حائجة فيروس كورونا المستجد، وذلك مع استمرار حظر التجول الذي تعطلت بموجبه بعض الأنشطة الخاصة.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة زليتن حملات مماثلة، بدعم من صندوق الزكاة في البلدية، حيث شرع المشاركون بها في تقديم مساعدات على 295 أسرة، بإجمالي 1818 فردا، يوم الثلاثاء الماضي.

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