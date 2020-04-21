عقيل: أجهزة المخابرات التركية وأذرعها العسكرية تعلب دوراً في إدارة المعارك البرية بطرابلس

ليبيا – رأى رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري عز الدين عقيل أن ظهور العمو الذي وصفه بـ”إمبراطور تهريب البشر والنفط” يعني بوضوح وجود دعم غير مباشر من جانب دول أوروبية كثيرة لتلك الميليشيات لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الهروب إليها ولضمان تدفق الوقود والغاز الليبي المهرب إليها.

عقيل وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء لفت إلى أن الحديث كثر خلال العامين الماضيين عن حصوله على أموال من المخابرات الإيطالية لإيقاف تهريب البشر من ليبيا إلى أوروبا.

وإختتم رئيس حزب الإئتلاف تصريحه بالقول:” هناك دور تلعبه أجهزة المخابرات التركية وأذرعها العسكرية في إدارة المعارك البرية بطرابلس دعماً لحكومة الوفاق”، مؤكداً أن المعركة باتت مع قيادة القوات المشتركة التركية بقطاعاتها الجوية والبحرية كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية