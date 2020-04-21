الصحة الليبية تبحث الخطط الوقائية لمواجهة تهديد فيروس كورونا فى منطقة الجفرة

ليبيا – ناقش وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب أمس الاثنين مع رئيس المجلس التيسيري الجفرة عبدالله الشيخ بشير وعضو المجلس التيسيري عتيق محمد حيدره وعضو اعيان الجفره محمد احمد لاشلم، إجراءات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

وزير الصحة تطرق خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الذي حضره مدير ادارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي ومدير ادارة المستشفيات بالوزارة اسماعيل العيضه الى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تجهيز الحجر الصحي والعزل السريري الطبي بمستشفي ودان العام وكذا فرق الاستجابة السريعة لمتابعة وضع العائدين صحياً أولاً بأول.

وطالب وزير الصحة المجلس التسييري الجفره بمساندة جهود الوزارة والحكومة الليبية في تنفيذ كافة قرارات وتوصيات اللجنة العليا واستعدادات الوزارة في تجهيز مركز العزل بمستشفى ودان العام مبينا أن الوزارة عملت ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على تجهيز مراكز عزل في عدد من البلديات .

إلى ذلك اطلع وزير الصحة على مدى جاهزية مركز العزل بمستشفى ودان العام واحتياجاته من المعدات والتجهيزات الطبية.

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