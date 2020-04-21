المرصد السورى : أردوغان يرسل عناصر داعش من البادية السورية إلى ليبيا

حذر رامى عبد الرحمن، مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، من ممارسات الحكومة التركية، مؤكدًا أنها لا تأبه لانشغال المجتمع الدولى بجائحة كورونا، وتستمر بإرسال المرتزقة إلى ليبيا.

وفى تصريح خاص لقناة “العربية”، أمس الإثنين، قال عبد الرحمن: “تركيا مستمرة بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ليسوا فقط من الفصائل المرتزقة الموالية لتركيا المنخرطة بما يعرف الجيش السورى الحر، بل إن هناك عناصر من تنظيم داعش من البادية السورية وأبناء دير الزور باتوا فى ليبيا”.

وأضاف مدير المرصد السورى: “لدينا ما لا يقل عن 28 اسم من عناصر تنظيم داعش الذين اعتزلوا القتال مع التنظيم وانضموا إلى صفوف الجيش السورى الحر، باتوا يقاتلون فى طرابلس الليبية، وعدد المجندين نحو 7400 كان من المفترض أن يقاتلوا فقط فى طرابلس، وإذا يزج بهم فى كافة جبهات القتال ضد الجيش الليبى تحت عباءة سلفية وحكومة الوفاق الليبية”.