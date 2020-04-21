خبير عسكري سوري: الجماعات الموجودة في الشمال السوري تم نقلها إلى ليبيا بالتعاون بين تركيا وقطر

ليبيا – قال الخبير العسكري السوري العميد علي مقصود إن التنظيمات الإرهابية في سوريا انهارت بعد النتائج العسكرية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

مقصود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الاثنين أوضح أن تجمع التنظيمات الإرهابية في منطقة الشمال السوري وتحديدًا الشمال الغربي وشمال حلب بشكل أساسي سمح للرئيس التركي رجب أردوغان أن يوفر إمكانيات ضخمة جدا ليصبح المسيطر الأوحد على هذا الجماعات من جهة إداراتها أو استخدامها.

وأضاف: “نتكلم عن تنظيمات حاول أردوغان في مرحلة ما توحيدها تحت مسمي جبهة التحرير الوطنية وفيما بعد سمى بالجيش الوطني لكن أصبحت هذا الجماعات تحمل أسمائها الأساسية وهي بالعشرات إلى جانب جبهة النصرة أو فيما يعرف الآن جبهة تحرير الشام أو فتح الشام”.

وأكد الخبير العسكري أن جبهة النصرة غيرت اسمها أكثر من مرة لأسباب تساعدها على الانتشار لذا فالجماعات الموجودة في الشمال السوري تستخدم لأهداف تركية بحتة وتم نقلها إلى ليبيا بتعاون مع قطر لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستطيع أن يغطي الأعباء المالية خصوصًا أن المقاتل منهم يحصل على من 2000 – 4000 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية