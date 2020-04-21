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بوابة إفريقيا الإخبارية/ غات |

21 April, 2020

اجتمع عضو المجلس البلدي غات الطاهر محمد اليوم الثلاثاء مع المنسق الفني والاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبلدية آمال الناني .

وبيّن المكتب الإعلامي للمجلس ان الإجتماع ناقش المشاريع التي نفذت من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشاريع التي ستنفذ خلال المدة القادمة بالتنسيق مع المجلس البلدي.

وسيتم التركيز خلال هذه المدة على قطاعي الصحة والإسعاف والطوارئ وخدمات المياه والصرف الصحي لتوفير احتياجاتها بشكل عاجل.