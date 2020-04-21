خارجية الوفاق: لانعول على البعثة الأممية.. وأصبح من العبث الحديث عن هدنة بالوقت الحالي

القبلاوي وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية ” اليوم الثلاثاء أشار إلى أن حكومة الوفاق لا تعول على البعثة الأممية خاصة في ظل الانقسام السياسي في مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي وهو ما يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة الأممية ويقوض من جهودها.

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي إن بعض البيانات التي تصدرها البعثة الأممية إلى ليبيا تحوي مغالطات عدة حسب زعمه.

ودعا القبلاوي البعثة الأممية للعمل جنبا الى جنب مع حكومة الوفاق على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها “الحكومة المعترف بها دوليا والممثل الوحيد للدولة الليبية” حسب زعمه.

واعتبر أن من مسؤولية البعثة توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين الى العدالة، بحسب قوله، مؤكداً أن أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان له أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي.

وأضاف معلقا أن أزمة كورونا ليست المشكلة الوحيدة، متهما الطرف الآخر بعرقلة التسوية، قائلاً:”ولكن لا بد ان نعلم أن هناك تعنت قوات حفتر وضربها عرض الحائط كل الدعوات السابقة لهدنة وقف إطلاق النار بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا” حسب زعمه، معتبرا أنه وعلى خلفية الوضع الراهن أصبح من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة.

وعن مصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين ،قال المتحدث باسم خارجية الوفاق:” فيما يتعلق بالتواصل أو اللجان التي كانت من مخرجات مؤتمر برلين كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص”.