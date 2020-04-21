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«العرادي» ناصحًا «ترامب»: تم بناء أمريكا على العقول المهاجرة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عبدالرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، نصيحة للرئيس الأمريكي، خلال تعليقه على تغريدة «ترامب» قائلًا له: “تم بناء أمريكا على هجرة العقول، هذه العقول هي التي خلقت فرص عمل، سيكون لهذا الأمر التنفيذي تداعياته على خلق الوظائف في المستقبل”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، بعد أن سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر «ترامب» في تغريدة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قال فيها “في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا”.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرّغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت حتى اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتّحدة.

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أمريكا العرادي العقول المهاجرة ترامب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • العرادي عايش فى وهم التنظيم الارهابي ويعتقد أن ترامب في حاجة لنصيحة اخواني متخلف يعتنق في فكر حسن الساعاتي اليهودي والبنا اليهودي .

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  • 😁😁😁😁😁😂😂😂😂😂😂😂😂يعندين وجهك ي عرادي ولا عراري ولا شن اسمك وعليه الطوووط الا جو كلا انت اعطوه دوا دود ي جماعه هادا صايرله راهو تاكل فيه ابجديات عايش ف غيبوبه وينصح وامتعب مشاعره هوه صح لاقاني ترامب الاسبوع لي فات قالي فكوني من ولدكم راهو امدايرلي مشاكل وامعطل حياتنا كلمه اتوسطلي عنده يفرجلي ع الاستشاره ل عنده ، اما شخصية سنفاز كلا لعرادي هادا

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