«العرادي» ناصحًا «ترامب»: تم بناء أمريكا على العقول المهاجرة

وجه عبدالرزاق العرادي، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، نصيحة للرئيس الأمريكي، خلال تعليقه على تغريدة «ترامب» قائلًا له: “تم بناء أمريكا على هجرة العقول، هذه العقول هي التي خلقت فرص عمل، سيكون لهذا الأمر التنفيذي تداعياته على خلق الوظائف في المستقبل”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا، بعد أن سجلت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر «ترامب» في تغريدة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين قال فيها “في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا”.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرّغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت حتى اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتّحدة.