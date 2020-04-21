مؤسسة النفط تبحث تداعيات إقفال الموانئ

بحث مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تأثير إقفال المنشآت النفطية وجائحة فيروس كورونا المستجد على سير عمليات القطاع

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن مجلس إدارة المؤسسة عقد الاثنين اجتماعا برئاسة رئيسها مصطفى صنع الله، ضمّ أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وكلّ رؤساء لجان الإدارة بكافة الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، وذلك لمناقشة تأثير إقفال المنشآت النفطية وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على سير العمليات بالقطاع.

وقال صنع الله في هذا الصدد قائلا: “تسبب الإغلاق غير القانوني للعديد من المنشآت النفطية منذ 17 يناير 2020 في تقليص الميزانية الممنوحة للمؤسسة لهذا العام، مما اضطرنا إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قصوى، وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية وبرامج العمل المختلفة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على عملياتنا وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.

من جانبهم، استعرض رؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة للمؤسسة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجههم في أدائهم لعملهم في ظل الاقفالات والإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة وتقليص الميزانيات الممنوحة للشركات، مؤكدين على أنّ هذه الظروف الصعبة لن تزيدهم إلا إصرارا على مواصلة العمل.

كما أثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على الدور الإيجابي الذي تلعبه إدارات الصحة والسلامة والمكاتب الإعلامية بمختلف الشركات النفطية في توعية مستخدمي القطاع والمناطق المجاورة لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطر انتشار الوباء وطرق الوقاية منه، وأكدوا على ضرورة استمرار الشركات في تقديم الدعم للمناطق المجاورة لعملياتها، وذلك عن طريق توريد المزيد من المواد والمعدات الطبية التي ستساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

وأشارت المؤسسة أن المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 98,274 برميل في اليوم بحلول يوم الخميس 16أبريل 2020 كما بلغت قيمة الخسائر المالية 4,143,728,167 دولار أمريكي منذ 17 يناير 2020.