وزارة المالية الليبية تخاطب الحبري بشأن مرتبات المعلمين

ليبيا – خاطبت وزارة المالية في الحكومة الليبية محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بشأن تسييل نحو 4 ملايين و 970 ألف دينار لسداد مرتبات المعلمين المتعاقد معهم منذ بداية شهر سبتمبر عن العام 2019.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة المالية لملفات الموظفين المتعاقد معهم لسد العجز النوعي في بعض التخصصات التي لا تغطيها الكوادر المعينة بقطاع التعليم.

وقالت وزارة المالية في بيانها الموجه إلى المحافظ إنها تأمل اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال تسييل القيمة الشهرية في الشهر المذكور بالحساب العام الخاص بالوزارة من المصرف لاتخاذ ما يلزم بالخصوص.

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